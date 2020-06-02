وزير الدفاع السوداني الجديد يؤدي القسم أمام البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 يونيو 2020, 05:14 مساء
اللواء ركن يسن إبراهيم يسن عبد الهادي يؤدي القسم وزيرا للدفاع بالسوان. (الإنترنت)

أدى اللواء ركن، يسن إبراهيم يسن عبد الهادي، الثلاثاء، القسم وزيرا للدفاع، أمام رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.

وحضر مراسم القسم، التي أقيمت في بيت الضيافة بالخرطوم، رئيس القضاء نعمات محمد عبد الله، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، والأمين العام لمجلس السيادة الفريق الركن محمد الغالي علي يوسف، بحسب وكالة الأنباء السودانية «سونا».

وقال وزير الدفاع السوداني الجديد في تصريح صحفي عقب أدائه القسم: «سنعمل سندا وعونا للأخوة في مجلس الوزراء متكاتفين بكل جهد وهمة ووفاء وفداء، واستلهاما لشهداء ثورة ديسمبر المجيدة وعموم الشعب الصابر الأبي، لتحقيق أهداف الوثيقة الدستورية للوصول بالفترة الإنتقالية إلى غاياتها ومقاصدها».

يذكر أن وزير الدفاع الجديد اللواء ركن يسن إبراهيم، كان عيّن خلفا لوزير الدفاع السابق، الفريق أول ركن جمال عمر الذى وافاه الأجل فى 25 مارس الماضى بدولة جنوب السودان إثر ذبحة صدرية.

ونشرت وكالة الأنباء السودانية بالمناسبة السيرة الذاتية لوزير الدفاع السوداني الجديد، مشيرة إلى أنه من مواليد الخرطوم عام 1958، وتحصل بعد تخرجه من الكلية الحربية السودانية على بكالوريوس علوم عسكرية من جامعة مؤتة بالمملكة الأردنية الهاشمية، وعلى ماجستير علوم عسكرية من كلية القادة والأركان، وكذلك زمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية نميري العسكرية العليا.

ولوزير الدفاع السوداني الجديد مؤلفات منها «الصراع العربي الإسرائيلي وأثره على الأمن القومي العربي».

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