تونس تفتح حدودها البحرية والبرية والجوية في 27 يونيو

سيدة ترتدي كمامة في تونس. (الإنترنت)

أعلنت السلطات التونسية الإثنين أنها ستفتح حدودها البحرية والبرية والجوية في 27 يونيو، على أمل إنقاذ صناعة السياحة بعد السيطرة على جائحة فيروس «كورونا».



وقالت الحكومة أيضا إنها ستسمح بالتنقل بين المدن مرة أخرى اعتبارا من يوم الخميس، بحسب «رويترز».

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وسجلت تونس 1070 إصابة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة، ويتلقى شخصان العلاج في المستشفى.

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وتوقعت تونس أن ينكمش اقتصادها بنسبة تصل إلى 4.3 في المئة هذا العام، وهو أكبر تراجع اقتصادي منذ الاستقلال في العام 1956. وقد يخسر قطاع السياحة المهم 1.4 مليار دولار، و400 ألف وظيفة هذا العام بسبب الوباء.