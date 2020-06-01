تونس تفتح حدودها البحرية والبرية والجوية في 27 يونيو

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 يونيو 2020, 10:55 مساء
سيدة ترتدي كمامة في تونس. (الإنترنت)

أعلنت السلطات التونسية الإثنين أنها ستفتح حدودها البحرية والبرية والجوية في 27 يونيو، على أمل إنقاذ صناعة السياحة بعد السيطرة على جائحة فيروس «كورونا».

وقالت الحكومة أيضا إنها ستسمح بالتنقل بين المدن مرة أخرى اعتبارا من يوم الخميس، بحسب «رويترز».

تونس تسجل صفر إصابات بـ«كورونا» لأول مرة

وسجلت تونس 1070 إصابة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة، ويتلقى شخصان العلاج في المستشفى.

تونس تسجل أول وفاة جديدة بفيروس «كورونا» منذ عشرة أيام

وتوقعت تونس أن ينكمش اقتصادها بنسبة تصل إلى 4.3 في المئة هذا العام، وهو أكبر تراجع اقتصادي منذ الاستقلال في العام 1956. وقد يخسر قطاع السياحة المهم 1.4 مليار دولار، و400 ألف وظيفة هذا العام بسبب الوباء.

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