أبوظبي تحظر التنقل من وإلى الإمارة وبين مدنها اعتبارا من غد

أشخاص يضعون كمامات للوقاية من فيروس كورونا في أبوظبي، 20 أبريل 2020. (رويترز)

أعلنت حكومة إمارة أبوظبي حظرا لمدة أسبوع على التنقلات منها وإليها وبين مدنها الرئيسة اعتبارا من غد الثلاثاء ولمدة أسبوع، وذلك بهدف احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة الإمارة، أمس إن «لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث تعلن مع شرطة أبوظبي ودائرة الصحة-أبوظبي عن حظر التنقل لمدة أسبوع من وإلى الإمارة وبين مدنها أبوظبي والعين والظفرة».

وأضاف أن التحرك داخل تلك المدن مسموح في إطار الالتزام بحظر التجول الليلي الساري بالفعل. كما أعلن مجلس أبوظبي الرياضي السماح باستئناف الأنشطة الرياضية الفردية الخارجية التي تمارس في الأماكن المفتوحة للمرحلة العمرية من 12 إلى 60 عاما اعتبارا من اليوم الاثنين.

وأوضح المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي على «تويتر»، أن الأندية التي ستستأنف رياضات الفروسية والدراجات الهوائية وألعاب القوى والكريكت والرياضات الشراعية ستستقبل 30% فقط من طاقتها الاستيعابية، مع مراعاة استخدام جميع المترددين عليها للكمامات وقفازات اليد.