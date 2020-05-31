شاهد أول صلاة فجر بالمسجد النبوي و90 ألف مسجد بالسعودية بعد إغلاق «كورونا» (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 31 مايو 2020, 07:01 مساء
فحص المصلين المترددين على المسجد. (واس)

أدى المصلون صلاة الفجر، الأحد، في أكثر من 90 ألف مسجد وجامع بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية، بعد رفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض.

كما أعلن الحساب الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إعادة فتح أبواب المسجد النبوي الشريف لاستقبال المصلين، ابتداءً من صلاة فجر اليوم الأحد.

ورصدت وكالة الأنباء السعودية «واس»، اليوم، عودة المصلين إلى أداء الفروض وصلاة الجماعة في المسجد النبوي، وسط أجواء مفعمة بالأمن والأمان والطمأنينة والإيمان، وذلك بعد صدور الموافقة بالرفع التدريجي لإيقاف تعليق صلاة الجمعة والجماعة بالمسجد النبوي، اعتباراً من اليوم الأحد.

وأشاد عدد من الزائرين والمصلين بالمسجد النبوي بالموافقة الكريمة بالرفع التدريجي لإيقاف تعليق الصلاة في المسجد النبوي، بحسب «العربية. نت».

من جهته، أوضح الناطق الرسمي بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، جمعان العسيري، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية «واس» أن «الوكالة وبناءً على الموافقة الكريمة بالفتح التدريجي للمسجد النبوي في ظل الإجراءات الاحترازية اعتباراً من اليوم، اعتمد معالي الرئيس العام خطة الوكالة التي عزّزت إجراءاتها الاحترازية والوقائية لحماية المصلين والزائرين من فيروس كورونا، والوقاية منه - بعد مشيئة الله - مع استمرار تعليق الدخول للروضة الشريفة، وتفويج دخول المصلين للمسجد النبوي بما لا يزيد عن 40% من الطاقة الاستيعابية».

وأكد العسيري أن الخطة تضمنت كذلك، تخصيص أبواب محددة لدخول المصلين، ووضع كاميرات الكشف الحراري على الأبواب المخصصة للدخول، بالإضافة لرفع سجاد التوسعات والساحات كاملاً، على أن تكون الصلاة على الرخام، وغسل وتعقيم أرضيات المسجد النبوي وساحاته بعد كل صلاة، إلى جانب فتح القباب والمظلات بشكل دوري لتجديد التهوية داخل المسجد النبوي، ورفع حافظات زمزم وإيقاف توزيع عبوات زمزم للحد من انتقال العدوى، ووضع خطوط أرضية لتحقيق تباعد الصفوف فيما بينها ولاستقامة الصفوف، ووضع علامات على هذه الخطوط لتحقيق التباعد بين المصلين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إصابات «كورونا» تتجاوز 6 ملايين حالة في العالم: الوباء يجتاح البرازيل وأوروبا ...
دولى
ترامب يرجئ قمة مجموعة السبع ويسعى لتوسيع قائمة الدول المدعوة
دولى
(فيديو) البنتاغون يرفع درجة التأهب استعدادا لنشر قوات الجيش الأميركي في ...
دولى
44 نائبا يعلنون مبادرة من 4 نقاط لوقف القتال وترسيخ السلم الأهلي
ليبيا
روسيا ترفض الاتهامات الأميركية بشأن إصدار عملات «مزيفة» لصالح ليبيا
ليبيا
مؤسسة النفط تتهم «ميليشيا مسلحة» بمنع فرق الصيانة من ممارسة أعمالها
ليبيا
مفاجأة.. إيطاليا تدرس إعادة الجماهير لمدرجات كرة القدم
رياضة عالمية
أميركا تحذر من محاولة روسية لإقامة معقل استراتيجي في ليبيا بعد تسليم طائرات ...
ليبيا
ترامب ينهي علاقة أميركا بمنظمة الصحة العالمية
دولى
توجيه تهمة القتل غير المتعمد للشرطي الأميركي المتهم في قضية جورج فلويد
دولى
عميد سبها: قلق من تحول البلدية إلى بؤرة لتفشي فيروس «كورونا»
ليبيا
«تويتر» يضع إشارة «تمجيد للعنف» على تغريدة للبيت الأبيض
دولى
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ممرضة حامل تروي محنتها مع وباء «كوفيد-19»