شاهد أول صلاة فجر بالمسجد النبوي و90 ألف مسجد بالسعودية بعد إغلاق «كورونا» (فيديو)

فحص المصلين المترددين على المسجد. (واس)

أدى المصلون صلاة الفجر، الأحد، في أكثر من 90 ألف مسجد وجامع بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية، بعد رفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض.

كما أعلن الحساب الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إعادة فتح أبواب المسجد النبوي الشريف لاستقبال المصلين، ابتداءً من صلاة فجر اليوم الأحد.

ورصدت وكالة الأنباء السعودية «واس»، اليوم، عودة المصلين إلى أداء الفروض وصلاة الجماعة في المسجد النبوي، وسط أجواء مفعمة بالأمن والأمان والطمأنينة والإيمان، وذلك بعد صدور الموافقة بالرفع التدريجي لإيقاف تعليق صلاة الجمعة والجماعة بالمسجد النبوي، اعتباراً من اليوم الأحد.

وأشاد عدد من الزائرين والمصلين بالمسجد النبوي بالموافقة الكريمة بالرفع التدريجي لإيقاف تعليق الصلاة في المسجد النبوي، بحسب «العربية. نت».

من جهته، أوضح الناطق الرسمي بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، جمعان العسيري، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية «واس» أن «الوكالة وبناءً على الموافقة الكريمة بالفتح التدريجي للمسجد النبوي في ظل الإجراءات الاحترازية اعتباراً من اليوم، اعتمد معالي الرئيس العام خطة الوكالة التي عزّزت إجراءاتها الاحترازية والوقائية لحماية المصلين والزائرين من فيروس كورونا، والوقاية منه - بعد مشيئة الله - مع استمرار تعليق الدخول للروضة الشريفة، وتفويج دخول المصلين للمسجد النبوي بما لا يزيد عن 40% من الطاقة الاستيعابية».

وأكد العسيري أن الخطة تضمنت كذلك، تخصيص أبواب محددة لدخول المصلين، ووضع كاميرات الكشف الحراري على الأبواب المخصصة للدخول، بالإضافة لرفع سجاد التوسعات والساحات كاملاً، على أن تكون الصلاة على الرخام، وغسل وتعقيم أرضيات المسجد النبوي وساحاته بعد كل صلاة، إلى جانب فتح القباب والمظلات بشكل دوري لتجديد التهوية داخل المسجد النبوي، ورفع حافظات زمزم وإيقاف توزيع عبوات زمزم للحد من انتقال العدوى، ووضع خطوط أرضية لتحقيق تباعد الصفوف فيما بينها ولاستقامة الصفوف، ووضع علامات على هذه الخطوط لتحقيق التباعد بين المصلين.