الجيش المصري يعلن مقتل 19 عنصرا «تكفيريا» في سيناء

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 31 مايو 2020, 08:16 صباحا
دورية لقوات الأمن المصرية في العريش في 26 يوليو 2018. (أرشيفية: فرانس برس)

أعلن الجيش المصري السبت أنّه قتل 19 عنصراً «تكفيريّاً» في إطار الحرب ضدّ مجموعات مسلّحة ومتطرّفة في شمال سيناء.

وقال الجيش في بيان مصور نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي إنّه «بناءً على معلومات استخباراتيّة تفيد بتواجد عناصر تكفيريّة بعدّة أوكار إرهابيّة في محيط مدن بئر العبد والشيخ زويّد ورفح بشمالي سيناء، قام أبطال القوات المسلّحة بتنفيذ عمليّتَين نوعيّتَين أسفرتا عن مقتل ثلاثة أفراد تكفيريّين شديدي الخطورة عثِر بحوزتهم على بنادق آليّة وقنابل يدويّة ودانات آر بي جي»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأضاف البيان «كما قامت عناصر المهندسين العسكريّين باكتشاف وتدمير خمس عبوات ناسفة تمّت زراعتها لاستهداف قوّاتنا على محاور التحرّك». وتابع أنّ القوّات الجوّية نفّذت أيضاً عدداً من «القصفات الجوّية المركّزة لعدّة تمركزات للعناصر التكفيريّة بعدد من البؤر الإرهابيّة، نتج عنها مقتل 16 عنصراً تكفيريّاً».

وينفذ الجيش المصري منذ فبراير 2018 حملة واسعة ضد مجموعات مسلحة ومتطرفة في المنطقة، وفي مناطق أخرى من البلاد. ومنذ بدء الحملة، قتل قرابة 950 شخصا يشتبه في أنهم تكفيريون وعشرات العسكريين، وفق إحصاءات الجيش.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أميركا تحذر من محاولة روسية لإقامة معقل استراتيجي في ليبيا بعد تسليم طائرات ...
ليبيا
ترامب ينهي علاقة أميركا بمنظمة الصحة العالمية
دولى
توجيه تهمة القتل غير المتعمد للشرطي الأميركي المتهم في قضية جورج فلويد
دولى
عميد سبها: قلق من تحول البلدية إلى بؤرة لتفشي فيروس «كورونا»
ليبيا
«تويتر» يضع إشارة «تمجيد للعنف» على تغريدة للبيت الأبيض
دولى
شبح «السورنة» يحوم حول الأجواء والمياه الليبية
ليبيا
الخارجية الروسية: الوضع العسكري والسياسي في ليبيا يتدهور
ليبيا
دفن جثامين المهاجرين ضحايا «مجزرة مزدة» في مقبرة البلدة الخارجية
ليبيا
المحتجون يحرقون مدينة مينيابوليس الأميركية.. وترامب يتوعدهم
دولى
خالد المشري يصف مبادرة عقيلة صالح بـ«المناورة»
ليبيا
شاهد عيان يكشف لـ«بوابة الوسط» تفاصيل «مجزرة» المهاجرين في مزدة
ليبيا
مدرج نادي الملعب الليبي يدخل مرحلته الأخيرة
رياضة محلية
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة: «ريمديسيفير» يسرع شفاء مرضى «كوفيد-19»