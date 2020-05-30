العراق يسجل 10 وفيات بـ«كورونا» خلال 24 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 30 مايو 2020, 07:15 مساء
خلال أعمال تطهير منشآت عراقية, كربلاء (أرشيفية: الإنترنت)

 أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، السبت، تسجيل 10 وفيات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وهذه هي المرة الأولى التي يصل فيها العراق إلى هذا الرقم منذ ظهور الفيروس في البلاد.

وسجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم 306 إصابات منها 98 إصابة تم اكتشافها من خلال التحري النشط، كما سجلت عشر وفيات.

العراق يسجل أعلى حصيلة يومية في الإصابات بفيروس كورونا المستجد

وفحصت الوزارة خلال يوم واحد 5644 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق، ليصل العدد الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 222375 حالة.

وكانت للعاصمة بغداد الحصة الأكبر من المصابين (165 حالة)، وسبع وفيات من أصل عشر.

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