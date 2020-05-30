مصر: ارتفاع درجات الحرارة الإثنين ورياح مثيرة للأتربة الأربعاء

رياح مثيرة للأتربة على إحدى الطرق المصرية في مرسى مطروح (أرشيفية: الإنترنت)

تشهد مصر ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة بدءا من الإثنين المقبل، إلا أنها لن تصل إلى المستويات التي بلغتها في الأسبوع الأخير من شهر رمضان.

وقال مدير إدارة التحاليل الجوية بالهيئة المصرية للأرصاد الجوية، الدكتور محمود شاهين، إن يوم الأربعاء المقبل سيشهد نشاطًا للرياح مثيرًا للأتربة على الطرق الصحراوية والمكشوفة، في القاهرة والسواحل الشمالية الغربية، ومحافظات الوجه البحري، و شمال الصعيد، حسب تصريحه خلال مداخلة إلى قناة «إكسترا نيوز» المصرية صباح اليوم السبت.

وأشار شاهين إلى الطقس المعتدل الذي شهدته البلاد على أغلب مدن ومحافظات مصر، متابعًا أن الأجواء كانت مستقرة خلال أسبوع العيد، يصاحبها نشاط للرياح يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

وتوقع المسؤول بهيئة الأرصاد المصرية استمرار اعتدال الجو حتى الغد، مشيرًا إلى أن اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، والبحر الأحمر طبيعي يصل إلى نحو ثلاثة أمتار.

ولفت إلى أن تسجيل أعلى درجة حرارة على مدى العام يحدث في النصف الثاني من فصل الربيع، قائلًا إن ارتفاع نسبة الرطوبة إلى 90% هو ما يؤثر في ارتفاع درجة الحرارة بفصل الصيف.