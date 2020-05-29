مصر تسجل 1289 إصابة جديدة بفيروس كورونا و34 وفاة

فحص درجات حرارة المواطنين ضمن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا في مصر. (الإنترنت)

سجلت مصر اليوم الجمعة،1289 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا بفيروس كورونا المستجد، فضلا عن 34 حالة وفاة جديدة.

وبحسب الناطق باسم وزارة الصحة المصرية الدكتور خالد مجاهد، في بيان اليوم، خرج 152 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5511 حالة حتى اليوم.

وأوضح مجاهد، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6237 حالة ، من ضمنهم الـ5511 متعافيًا.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الجمعة، هو 22082 حالة من ضمنهم 5511 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و879 حالة وفاة.