مقتل فلسطيني حاول تنفيذ عملية دهس لجنود إسرائيليين

عناصر تابعون لقوات الاحتلال جنوب بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة، 16 أغسطس 2019، (ا ف ب)

قتل مهاجم الجمعة برصاص الجيش الإسرائيلي، فيما كان يحاول دهس جنود بسيارته في شمال رام الله بالضفة الغربية المحتلة، كما أعلن الجيش في بيان.

وقال الجيش إن أي جندي إسرائيلي لم يصب في الحادث. ولم تعرف هوية المهاجم على الفور، وفق وكالة فرانس برس.