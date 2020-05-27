قفزة كبيرة.. مصر تسجل 910 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» خلال 24 ساعة

سيدة مصرية ترتدي كمامة بأحد شوارع القاهرة. (الإنترنت)

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 910 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس «كورونا» ووفاة 19 حالة جديدة، ويعد ذلك الرقم قفزة في الحالات الجديدة المسجلة يوميًا بعد زيادة متتالية الأيام الماضية كان أخرها أمس الثلاثاء حيث تم تسجيل 789 حالة جديدة مصابة.

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وأعلن الناطق باسم الوزارة د.خالد مجاهد ،الأربعاء، عن خروج 178 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5205 حالات حتى اليوم.

وأوضح أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5798 حالة ، من ضمنهم الـ 5205 متعافيين.

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وقال مجاهد إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأربعاء، هو 19666 حالة من ضمنهم 5205 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 816 حالة وفاة.