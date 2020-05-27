مقتل ستة أشخاص في إطلاق نار بالسعودية

تحقق الشرطة السعودية في منطقة عسير القريبة من الحدود مع اليمن في واقعة إطلاق نار أدت إلى مقتل ستة مواطنين أمس الثلاثاء.

ذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس» الأربعاء أن ثلاثة سعوديين أصيبوا أيضا ونُقلوا إلى المستشفى. ولم تذكر الوكالة أي تفاصيل عن طبيعة الواقعة التي حدثت في محافظة الأمواه.

ونقلت عن الناطق الإعلامي لشرطة منطقة عسير زيد محمد الدباش قوله إن «الجهات الأمنية... باشرت بلاغا عن حادثة إطلاق نار بين عدد من الأشخاص في محافظة الأمواه، نتج عنه مقتل ستة مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر وإصابة ثلاثة مواطنين آخرين تم نقلهم للمستشفى».