مصر تسجل 789 إصابة جديدة بـ«كورونا» و14 حالة وفاة

عامل يعقم مواقع قريبة من منطقة الأهرام بمحافظة الجيزة المصرية. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 789 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 14 حالة.

وأوضح الناطق باسم الوزارة، الدكتور خالد مجاهد، أن إجمالي عدد المصابين في مصر بالفيروس بلغ 18756 حالة، منهم 5027 مصابا تم شفاؤهم، وخرجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و797 حالة وفاة، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشار إلى خروج 127 مصابا اليوم بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، موضحا أن جميع الحالات المسجلة إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقا لإرشادات منظمة الصحة.