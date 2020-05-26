بدء عودة الهيئات الحكومية في الأردن للعمل بعد توقف شهرين بسبب «كورونا»

أشخاص يضعون كمامات للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا في عمان، 26 مايو 2020، (رويترز)

بدأ موظفو الحكومة والقطاع العام في الأردن العودة التدريجية لعملهم اليوم الثلاثاء، بعد شهرين من التوقف في إطار إجراءات العزل العام المتبعة لاحتواء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، التي ألزمتهم بالبقاء في منازلهم.

وتوقف أغلب الموظفين الحكوميين البالغ عددهم نحو 250 ألفا عن العمل في مكاتبهم منذ إعلان حالة الطوارئ في منتصف مارس، حسب وكالة الأنباء «رويترز».

وقال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر إن من المتوقع أن يعود نحو 60% من الموظفين إلى مكاتبهم بموجب خطة للعودة التدريجية تحافظ على التباعد الاجتماعي.

غلق كامل لمكافحة الوباء

وأُغلقت المدارس والجامعات والمعابر الحدودية وتوقفت رحلات الطيران الدولية ضمن إجراءات العزل العام، لكن عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين العاملين بقطاعات الخدمات الطبية والدفاع المدني والجمارك وقوات الأمن والجيش استمروا في عملهم لتوفير الخدمات الأساسية.

اقرأ أيضا: خطة أستراليا للتعافي من «كورونا» تستغرق سنوات

وقالت الحكومة في نهاية الشهر الماضي إنها تمكنت من احتواء تفشي الفيروس ورفعت العديد من القيود فعادت أغلب الشركات والصناعات للعمل.

وسجل الأردن 711 حالة إصابة مؤكدة وتسع حالات وفاة بالفيروس، وحذر بعض المسؤولين الطبيين من احتمال ارتفاع حالات الإصابة بعد تخفيف القيود.