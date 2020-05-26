تخفيف قيود مكافحة «كورونا» في سورية رغم زيادة الإصابات

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 مايو 2020, 01:14 مساء
عاملون يرشون مطهرات للوقاية من فيروس كورونا في مسجد بدمشق، 8 مايو 2020، (رويترز)

قررت السلطات السورية رفع حظر التجول الليلي بدءًا من اليوم الثلاثاء، والسماح بالتنقل بين المحافظات، وذلك في تخفيف لإجراءات العزل العام حتى مع إعلان وزارة الصحة تسجيل أكبر عدد للإصابات اليومية بفيروس «كورونا المستجد».

وأعلنت الوزارة تسجيل 20 إصابة جديدة أمس الإثنين، ليصل العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 106، فضلاً عن أربع وفيات، حسب وكالة الأنباء «رويترز».

وشهدت البلاد زيادة في عدد المصابين في الأيام الأخيرة، إذ أرجعت السلطات الأمر إلى عودة السوريين من الخارج.

تشكيك في الأرقام الرسمية
وقالت سورية، أمس الإثنين إنها ستوقف في الوقت الراهن الرحلات الجوية الخاصة بإعادة السوريين في ظل علاج العائدين في الآونة الأخيرة، وستخفف إجراءات العزل في إطار خطوات لإعادة النشاط الاقتصادي.

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وأثار بعض الدبلوماسيين ومنهم الممثل الأميركي الخاص لسورية، جيمس جيفري، شكوكًا بشأن الأرقام الرسمية للإصابات المنخفضة نسبيًّا.

ويخشى الأطباء وجماعات الإغاثة أن يؤدي تدهور البنية التحتية الطبية، التي دمرها الصراع المستمر منذ تسع سنوات، إلى تفشي المرض بشكل أكثر خطورة يصعب احتواؤه.

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