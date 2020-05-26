الكويت: حظر تجول جزئي يحل محل «الشامل» نهاية مايو

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 مايو 2020, 10:13 صباحا
أفراد من الشرطة والطيران المدني يرتدون أقنعة واقية في مطار الكويت مع استمرار عملية إعادة المواطنين الكويتيين إلى بلادهم يوم 21 أبريل 2020. (رويترز).

قال وزير الداخلية الكويتي، أنس الصالح، إن الكويت لا تعتزم تمديد حظر التجول الشامل الذي فرضته السلطات اعتبارًا من 10 إلى 30 مايو للحد من انتشار فيروس «كورونا».

وأوضح الصالح، في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون عقب اجتماع لمجلس الوزراء، أن حظر التجول الشامل سيتم استبداله ويحل محله حظر تجول جزئي يتم تخفيفه تدريجيًّا حتى عودة الحياة لطبيعتها. وفق وكالة «رويترز».

وأشار إلى أن السلطات قررت «عدم التمديد للحظر الشامل لننتقل للحظر الجزئي. الفرق الفنية تعمل (حاليًا) لوضع الملامح الأخيرة للعودة للحياة (الطبيعية)»، آخذة في الاعتبار القواعد الصحية. وقال وزير الداخلية إن تفاصيل الحظر الجزئي الذي سيتم تطبيقه اعتبارًا من 31 مايو سيتم إعلانها الخميس المقبل

اقرأ أيضًا: السعودية ترفع حظر التجول 21 يونيو المقبل

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، طارق المزرم، إن مجلس الوزراء قرر في اجتماعه يوم الإثنين إلزام كافة الشركات بتوفير سكن خاص للعاملين لديها ممن تأكدت إصابتهم بفيروس «كورونا» مع تزويده بكافة الاحتياجات الأساسية والضرورية. كما قرر مجلس الوزراء تحويل بعض الفنادق إلى حجر صحي لبعض الحالات من المصابين بفيروس «كورونا» وتحويل الصالات الرياضية بنادي التضامن إلى وحدة طوارئ ميدانية لمساندة مستشفى الفروانية، حيت تعتبر هذه المنطقة من أعلى مناطق الكويت من حيث انتشار المرض.

من جانبه قال وكيل ديوان الخدمة المدنية، بدر الحمد، إن مجلس الوزراء قرر اعتبار من توفي بفيروس «كورونا» من العاملين في القطاع الحكومي في الصفوف الأمامية والصفوف المساندة «شهداء واجب»، كما قرر منح مكافآت للمصابين من هذه الفئات طوال فترة مرضهم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عودة الحياة إلى طبيعتها في فلسطين بعد انحسار «كورونا»
عربى
فحوصات الدوري الإنجليزي تكشف مزيدا من إصابات «كورونا»
رياضة عالمية
المفكر التونسي يوسف الصديق: يجب تغيير طرق التفكير بعد زمن «كورونا»
ثقافة وفن
أداء صلاة عيد الفطر بإجراءات احترازية في تاجوراء
ليبيا
عيد الفطر في الجنوب: صلوات وحلويات وتهانٍ رغم المخاوف من «كورونا»
ليبيا
حظر تام بأول أيام عيد الفطر في طرابلس
ليبيا
وزير الخارجية الصيني يحذر من اقتراب بكين وواشنطن من «حافة حرب باردة جديدة»
دولى
ترامب يدعو لـ«التهدئة سريعا» في ليبيا خلال اتصال مع إردوغان
ليبيا
صنع الله: الجنوب عاد للعصر الحجري بجمع الحطب للطهي لتعذر إيصال الوقود لهم
ليبيا
ارتفاع معدل الإصابات والوفيات بفيروس «كورونا» في الولايات المتحدة
دولى
جدد دعوته لمجلس رئاسي جديد.. عقيلة صالح يطالب بخفض 20% ممن يزيد راتبه على 3 آلاف...
ليبيا
ترامب وإردوغان يتفقان على مواصلة التعاون العسكري والسياسي في ليبيا
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هاشتاغ «#دعوة_للقراءة» يجتاح «فيسبوك»