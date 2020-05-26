الكويت: حظر تجول جزئي يحل محل «الشامل» نهاية مايو

أفراد من الشرطة والطيران المدني يرتدون أقنعة واقية في مطار الكويت مع استمرار عملية إعادة المواطنين الكويتيين إلى بلادهم يوم 21 أبريل 2020. (رويترز).

قال وزير الداخلية الكويتي، أنس الصالح، إن الكويت لا تعتزم تمديد حظر التجول الشامل الذي فرضته السلطات اعتبارًا من 10 إلى 30 مايو للحد من انتشار فيروس «كورونا».

وأوضح الصالح، في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون عقب اجتماع لمجلس الوزراء، أن حظر التجول الشامل سيتم استبداله ويحل محله حظر تجول جزئي يتم تخفيفه تدريجيًّا حتى عودة الحياة لطبيعتها. وفق وكالة «رويترز».

وأشار إلى أن السلطات قررت «عدم التمديد للحظر الشامل لننتقل للحظر الجزئي. الفرق الفنية تعمل (حاليًا) لوضع الملامح الأخيرة للعودة للحياة (الطبيعية)»، آخذة في الاعتبار القواعد الصحية. وقال وزير الداخلية إن تفاصيل الحظر الجزئي الذي سيتم تطبيقه اعتبارًا من 31 مايو سيتم إعلانها الخميس المقبل.

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وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، طارق المزرم، إن مجلس الوزراء قرر في اجتماعه يوم الإثنين إلزام كافة الشركات بتوفير سكن خاص للعاملين لديها ممن تأكدت إصابتهم بفيروس «كورونا» مع تزويده بكافة الاحتياجات الأساسية والضرورية. كما قرر مجلس الوزراء تحويل بعض الفنادق إلى حجر صحي لبعض الحالات من المصابين بفيروس «كورونا» وتحويل الصالات الرياضية بنادي التضامن إلى وحدة طوارئ ميدانية لمساندة مستشفى الفروانية، حيت تعتبر هذه المنطقة من أعلى مناطق الكويت من حيث انتشار المرض.

من جانبه قال وكيل ديوان الخدمة المدنية، بدر الحمد، إن مجلس الوزراء قرر اعتبار من توفي بفيروس «كورونا» من العاملين في القطاع الحكومي في الصفوف الأمامية والصفوف المساندة «شهداء واجب»، كما قرر منح مكافآت للمصابين من هذه الفئات طوال فترة مرضهم.