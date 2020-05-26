السعودية ترفع حظر التجول 21 يونيو المقبل

شارع خال أثناء فرض حظر التجول في مدينة مكة يوم 2 أبريل 2020.. (رويترز)

تبدأ السعودية تخفيف القيود على التنقل والسفر هذا الأسبوع، بعد الإجراءات الصارمة التي فرضتها للمساعدة في كبح انتشار فيروس «كورونا المستجد» منذ أكثر من شهرين.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بيانًا في وقت مبكر، اليوم الثلاثاء، جاء فيه أنه سيتم رفع القيود على ثلاث مراحل تبلغ ذروتها بإنهاء حظر التجول بشكل كامل باستثناء مدينة مكة، بدءًا من 21 يونيو. وسيبقى تعليق الحج والعمرة حتى إشعار آخر، وفقما نقلت وكالة «رويترز».

وسجلت المملكة إلى الآن 74795 حالة إصابة بمرض «كوفيد-19»، وبلغ عدد الوفيات 399. ولا تزال السعودية تسجل نحو ألفي حالة في المتوسط يوميًّا. وتشهد المرحلة الأولى، التي تبدأ اليوم الثلاثاء، تقليص حظر التجول الشامل من 24 ساعة ليسري بين الثالثة عصرًا حتى السادسة من صباح اليوم التالي.

حرية السفر والتنقل

وسيسمح باستئناف السفر بين المناطق، وبعض أنشطة تجارة التجزئة والجملة بما في ذلك مراكز التسوق. وفرضت السعودية حظرًا شاملاً للتجول لمدة 24 ساعة على معظم البلدات والمدن، لكنها خففته مع بداية شهر رمضان. وأُعيد فرض حظر التجول الشامل أثناء عيد الفطر الذي بدأ يوم الأحد.

وسيسمح بحرية التنقل بين السادسة صباحًا والثامنة مساءً بدءًا من يوم الأحد 31 مايو. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه سيسمح باستئناف الرحلات الجوية الداخلية، لكن حظر الرحلات الجوية الدولية سيظل ساريًا. كما ستسمح المملكة للعاملين في القطاعين العام والخاص بالعودة إلى أعمالهم.

وستبقى اللقاءات الاجتماعية التي تضم أكثر من 50 شخصًا محظورة، بما في ذلك حفلات الزفاف والجنازات. وسيطلب من المواطنين وضع الكمامات في الأماكن العامة والالتزام بإجراءات الصحة العامة والتباعد الاجتماعي بعد 21 يونيو.

وستبقى مكة متأخرة بمرحلة كاملة عن بقية مناطق المملكة، إذ سيتم تعديل وقت الحظر ليكون من الثالثة عصرًا وحتى السادسة صباحًا حتى 20 يونيو، ثم سيعدل ليكون حتى الثامنة مساءً فيما بعد. كما سيسمح للمساجد بإقامة الصلوات ابتداءً من 21 يونيو.

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