مصر تسجل 702 إصابة جديدة بـ«كورونا» و19 حالة وفاة

أحد شوارع القاهرة خالي من المارة خلال فترة الحظر، 24 مايو 2020، (ا ف ب)

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الإثنين، تسجيل 702 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لافتة إلى وفاة 19 حالة.

وأشارت الوزارة إلى خروج 93 من المصابين من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس في هذا البلد إلى 4900 حالة، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأوضح المستشار الإعلامي للوزارة الدكتور خالد مجاهد، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية ارتفع ليصبح 5481 حالة، من ضمنهم الـ 4900 متعافي.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس حتى اليوم هو 17967 حالة، و783 حالة وفاة.