عودة الحياة إلى طبيعتها في فلسطين بعد انحسار «كورونا»

أمير ناجي معتقل فلسطيني أفرج عنه من سجن إسرائيلي، 14 أبريل 2020، (فرانس برس)

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الإثنين، عودة الحياة إلى طبيعتها مع انحسار انتشار فيروس «كورونا المستجد».

وقال في مؤتمر صحفي في رام الله إنه بانحسار الخطر عن الشعب الفلسطيني، وهبوط منحنى الإصابات، «نكون في مرحلة جديدة من مراحل مواجهة المرض، وهي مرحلة التحرر من الإجراءات، والتسهيل على الناس، والعودة للحياة الطبيعية بحذر ووفق إجراءات السلامة»، حسب وكالة الأنباء «رويترز».

وأضاف: «تفتح المساجد والكنائس ابتداءً من صلاة فجر يوم غد الثلاثاء، حتى نعطي فرصة للتعقيم، على أن يأتي كل مصلٍ بكمامة وسجادة صلاة، والحفاظ على المسافة بين المصلين، وأن لا يتم الوضوء في مرافق المساجد».

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وسمحت الحكومة الفلسطينية بعمل المحال والمنشآت التجارية والصناعية ومختلف المؤسسات ابتداءً من صباح الثلاثاء بشكل طبيعي، مع الحفاظ على إجراءات السلامة.

وتخضع الأراضي الفلسطينية لحالة الطوارئ للشهر الثالث على التوالي تنتهي في الخامس من الشهر المقبل، وعملت الحكومة على تخفيف إجراءات مواجهة انتشار الفيروس خلال الفترة الماضية. وسجلت 602 إصابة بين الفلسطينيين منذ بدء ظهور الفيروس في شهر مارس الماضي، منها 179 في القدس.