مصر تسجل 752 إصابة جديدة بفيروس كورونا و29 حالة وفاة

سيدة مصرية ترتدي كمامة بأحد شوارع القاهرة. (الإنترنت)

سجلت مصر 752 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد فضلا عن 29 حالة وفاة، ليصل عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ ظهوره في مصر إلى 17265 حالة، من بينها 764 حالة وفاة.

وكشف الناطق الرسمي لوزارة الصحة المصرية، الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، عن خروج 179 من المصابين بالفيروس من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4807 حالات حتى اليوم.

وأوضح أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5366 حالة، من ضمنهم الـ4807 متعافين.

وقال مجاهد إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.