الجزائر.. 10 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 مايو 2020, 06:45 مساء

 أعلنت وزارة الصحة الجزائرية تسجيل 195 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، و10 حالات وفاة.

وجاء في بيان وزارة الصحة، السبت: «ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 8113 حالة مؤكدة، بعد تسجيل 195 حالة جديدة، فيما بلغ عدد الوفيات 592 وفاة، بعد تسجيل 10 حالات وفاة جديدة، كما غادر 4426 مصابا المستشفى بعد تماثلهم للشفاء»، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية «واج»​​​.

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وتعد معدلات الإصابة والوفاة لهذا اليوم متقاربة إلى حد ما مع المعدلات المسجلة خلال الأسبوع الماضي، وينتشر فيروس كورونا المستجد في 48 ولاية جزائرية لحد الآن، وقد أعلنت السلطات تشديد إجراءات الحجر المنزلي، في مختلف الولايات تزامنا مع نهاية شهر رمضان، واقتراب العيد.

وقررت الحكومة إجبار المواطنين على وضع الكمامات بداية من أول أيام عيد الفطر، وذلك للحد من انتشار وباء كورونا وانتقال العدوى بين الأفراد، حيث سيتعرض المخالفون لهذا الإجراء الصارم إلى عقوبات قانونية.

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