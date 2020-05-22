السعودية والإمارات تقرران عدم إقامة صلاة عيد الفطر في المساجد

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 22 مايو 2020, 11:27 مساء
سعوديون يرتدون كمامات في الرياض. (أرشيفية: الإنترنت)

قال مسؤولون في السعودية والإمارات، اليوم الجمعة، إن المساجد ستظل مغلقة، ولن تقام بها صلاة عيد الفطر، ودعوا السكان إلى الالتزام بتعليمات السلامة لتجنب انتشار فيروس «كورونا المستجد».

ويحل عيد الفطر المبارك في البلدين بعد غد الأحد وذلك بعدما أعلنت السلطات الدينية في البلدين تعذر رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم.

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وأعلنت المملكة العربية السعودية عن تعذر رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الجمعة، فى عدة مناطق، بينها حوطة سدير وبذلك يكون عيد الفطر المبارك يوم الأحد في المملكة.

وقال التلفزيون السعودي إن وزير الشؤون الإسلامية عبد اللطيف آل الشيخ «يوجه بعدم إقامة صلاة العيد في الجوامع والمصليات» حسب وكالة «رويترز».

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن إمام وخطيب المسجد النبوي، الشيخ عبد الباري الثبيتي، قوله خلال خطبة صلاة الجمعة إن المسلمين سيؤدون صلاة عيد الفطر في المنازل بسبب جائحة «كورونا المستجد».

وكانت الصلاة تقام في المسجد الحرام والمسجد النبوي طوال شهر رمضان دون مصلين.

وفي الإمارات قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي على تويتر إن المساجد ستظل مغلقة وأورد مجموعة من العادات المرتبطة بالعيد والتي ينبغي الابتعاد عنها وتشمل تبادل الزيارات العائلية ومنح الأطفال هدايا ونقود.

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