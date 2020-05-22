أبناء جمال خاشقجي يعفون عن «قتلة والدهم»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 22 مايو 2020, 09:36 صباحا
متظاهر يحمل صورة خاشقجي خلال تجمع له أمام قنصلية السعودية في إسطنبول، 25 أكتوبر 2018، (ا ف ب)

قرر أبناء الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل في قنصلية المملكة بإسطنبول العام 2018، العفو عن قتلة والدهم بعد نحو خمسة أشهر على صدور أحكام بالإعدام والسجن في القضية التي أثارت إدانات دولية واسعة.

ونشر صلاح خاشقجي بيانا مقتضبا على حسابه في «تويتر»، اليوم الجمعة، جاء فيه: «نعلن نحن أبناء الشهيد جمال خاشقجي أنّا عفونا عن من قتل والدنا»، مضيفا أن قرار العائلة يستند إلى آية قرآنية تشجّع على العفو، حسب وكالة «فرانس برس».

وقتل خاشقجي الذي كان ينشر في صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية مقالات ناقدة لسياسات المملكة، في القنصلية في 2 أكتوبر العام 2018، إذ أثارت القضية ردود فعل دولية مندّدة، خصوصا بعد اتضاح أن جسد خاشقجي تعرض للتقطيع بعد قتله، ولم يعثر على جثته بعد.

أحكام بإلإعدام في «قضية خاشقجي»
وفي ديسمبر الماضي، أصدرت السلطات السعودية أحكاما بالإعدام على خمسة أشخاص، وبالسجن على ثلاثة آخرين في قضية مقتل الصحفي، لكنها قرّرت الافراج عن نائب رئيس الاستخبارات السابق أحمد العسيري وعدم توجيه اتهام لسعود القحطاني المستشار المقرّب من ولي العهد.

وقالت النيابة العامة إنّ التحقيقات أثبتت أن الجريمة لم تتم بنية مسبقة، مشيرة إلى أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية في الرياض يمكن أن تستأنف.

كما أعلنت تركيا في مارس الماضي توجيه اتهامات لـ 20 سعودياً بينهم العسيري والقحطاني بختام تحقيق استمر أكثر من عام في قضية مقتل خاشقجي.

وذكر مكتب المدعي العام في إسطنبول أنه جرى إعداد قرار اتهامي، ما يمهد لبدء محاكمة بحق المتهمين لم يعلن تاريخ افتتاحها، علما أن السعودية رفضت تسليم تركيا المتورطين في القضية.

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