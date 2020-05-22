تونس تعيد فتح المساجد والمقاهي والفنادق 4 يونيو

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 22 مايو 2020, 09:12 صباحا
رئيس الحكومة التونسية ألياس الفخفاخ في مكتبه بقرطاج، 20 فبراير 2020، (ا ف ب)

قررت السلطات التونسية إعادة فتح المساجد وأماكن العبادة والمقاهي والمطاعم والفنادق في 4 يونيو، بعد أكثر من شهرين من الإغلاق بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال وزراء المشاريع الكبرى لبنى الجريبي، والداخلية هشام المشيشي، والشؤون الدينية أحمد عظوم خلال مؤتمر صحافي مشترك أمس إن هذا التاريخ يمكن تغييره إذا عاود الفيروس انتشاره في تونس، حسب وكالة «فرانس برس».

فتح المطاعم والمقاهي بـ50% من طاقتها
وسيعاد فتح الفنادق والمطاعم المغلقة منذ 22 مارس، بنسبة 50% من طاقتها الاستيعابية، كما يتم وضع اللمسات الأخيرة على بروتوكول صحي سيتمضن تفاصيل تدابير الوقاية في المؤسسات السياحية.

وأضاف الوزراء أنه من المقرر رفع كل تدابير الحجر في 14 يونيو، داعين مجددا إلى الامتثال لإجراءات النظافة والتباعد الاجتماعي ووضع الأقنعة.

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ولا تزال التنقلات بين الولايات محظورة، وسيتم تعزيز الحواجز الأمنية في نهاية الأسبوع بمناسبة عيد الفطر الذي تكثر خلاله التجمعات العائلية، كما ستبقى المدارس مغلقة حتى سبتمب، وستستنف وحدها فصول التحضير لامتحانات البكالوريا في نهاية مايو لمدة شهر، كما ستتم إعادة فتح دور الحضانة نهاية مايو.

ومنذ بداية مارس، سُجلت رسميا نحو 1045 إصابة بفيروس كورونا المستجد، بينها 47 وفاة. ويبدو أن الوباء تباطأ في الأيام الأخيرة بعد الإجراءات الصارمة التي اتخذتها السلطات.

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