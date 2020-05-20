المخابرات العراقية تعلن اعتقال المرشح لخلافة أبوبكر البغدادي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 مايو 2020, 11:10 مساء
صورة عبدالناصر قرداش التي نشرتها المصادر العراقية. (سكاي نيوز عربية)

أعلن جهاز المخابرات العراقي، الأربعاء، اعتقال المرشح لخلافة أبوبكر البغدادي.

وقال الجهاز في بيان مقتضب إنه «تم إلقاء القبض على الإرهابي المدعو عبدالناصر قرداش المرشح لخلافة المجرم البغدادي»، بحسب وكالة الأنباء العراقية «واع».

كما لم يكشف عن أي تفاصيل إضافية عن عملية القبض على قرداش.

وبحسب الوكالة «شغل قرداش منصب رئيس اللجنة المفوضة في تنظيم داعش، وعمل مع التنظيم كقيادي منذ زمن أبو مصعب الزرقاوي وحتى معارك الباغوز التي قادها بنفسه». وأشارت إلى أنه «تم إجراء التحقيقات اللازمة مع قرداش في جهاز المخابرات الوطني».

وأعلن الرئيس الأميركي  دونالد ترامب في 27 أكتوبر الماضي، مقتل زعيم تنظيم داعش، أبوبكر البغدادي، في عملية خطرة جداً نفذتها القوات الأميركية الخاصة استهدفت مكانه في قرية باريشا بريف محافظة إدلب في سورية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

صالح الأبيض | بسمة ليبيا (الحلقة 2)
فيديو
إطلاق أول مسبار عربي لاستكشاف المريخ
علوم وتكنولوجيا
أبرز ما جاء في إحاطة وليامز إلى مجلس الأمن حول تطورات الأوضاع في ليبيا
ليبيا
قرقاش: لا عودة للمسار السياسي في ليبيا قبل «وقف التصعيد الإقليمي»
ليبيا
عباس: دولة فلسطين أصبحت في حل من جميع الاتفاقات مع إسرائيل
دولى
السيسي: استقرار ليبيا من أهم محددات الأمن القومي المصري
ليبيا
مندوب روسيا: هناك حالة من الشك وعدم الثقة بين أطراف الأزمة الليبية
ليبيا
وليامز: أغلب مكاسب الإصلاحات الاقتصادية المعمول بها منذ 2017 قد تلاشت
ليبيا
وليامز: سيطرة «قوات الوفاق» على قاعدة الوطية قد تؤدي لتصعيد إضافي للحرب في ليبيا
ليبيا
نيمار يكشف خطوته بعد الحجر الصحي
رياضة عالمية
المسماري: القائد العام قرر سحب القوات من «الوطية» وإعادة تمركز بعض المحاور في ...
ليبيا
المدير التنفيذي لـ«الكهرباء»: العجز يصل إلى ألفي ميغا وات.. وخطة من 3 محاور ...
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل اقترب العالم من التوصل إلى علاج «كورونا»؟