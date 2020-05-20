المخابرات العراقية تعلن اعتقال المرشح لخلافة أبوبكر البغدادي

صورة عبدالناصر قرداش التي نشرتها المصادر العراقية. (سكاي نيوز عربية)

أعلن جهاز المخابرات العراقي، الأربعاء، اعتقال المرشح لخلافة أبوبكر البغدادي.

وقال الجهاز في بيان مقتضب إنه «تم إلقاء القبض على الإرهابي المدعو عبدالناصر قرداش المرشح لخلافة المجرم البغدادي»، بحسب وكالة الأنباء العراقية «واع».

كما لم يكشف عن أي تفاصيل إضافية عن عملية القبض على قرداش.

وبحسب الوكالة «شغل قرداش منصب رئيس اللجنة المفوضة في تنظيم داعش، وعمل مع التنظيم كقيادي منذ زمن أبو مصعب الزرقاوي وحتى معارك الباغوز التي قادها بنفسه». وأشارت إلى أنه «تم إجراء التحقيقات اللازمة مع قرداش في جهاز المخابرات الوطني».

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 27 أكتوبر الماضي، مقتل زعيم تنظيم داعش، أبوبكر البغدادي، في عملية خطرة جداً نفذتها القوات الأميركية الخاصة استهدفت مكانه في قرية باريشا بريف محافظة إدلب في سورية.