السعودية تسجل 2691 إصابة جديدة بـ«كورونا» وتعافي 33478 حالة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 مايو 2020, 06:32 مساء
مواطنان يرتديان الكمامة في الرياض بالسعودية. (الإنترنت)

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الأربعاء، تسجيل 2691 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» 74% منهم من الذكور بينما 26% من الإناث، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في المملكة إلى 62545 حالة.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي في المؤتمر الصحفي اليومي حول تطورات «كورونا»، تم إجراء 18094 فحصا، ليصل إجمالي الفحوصات التي أجريت في المملكة إلى 636178 حالة، بحسب وكالة الأنباء السعودية «واس».

السعودية تسجل 2509 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» وتعافي 2886 حالة

كما أضاف أن هناك 28728 حالة نشطة، منها 276 حالة حرجة تتلقى الرعاية الطبية في المستشفيات. وأكد العبد العالي أن إجمالي حالات الشفاء في المملكة بلغت 33478، بعد تسجيل 1844 حالة تعافٍ جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية. كما أعلن تسجيل عشر حالات وفاة من جنسيات مختلفة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 339 حالة.

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