أحكام بالسجن على ثلاثة معارضين في الجزائر بسبب منشورات «فيسبوك»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 مايو 2020, 12:32 مساء
مقر المحكمة العليا في الجزائر. (أرشيفية: الإنترنت)

أصدر القضاء الجزائري أحكاما قاسية بالسجن النافد على ثلاثة معارضين بسبب منشورات على موقع «فيسبوك»، حسبما أعلنت منظمة جزائرية تدافع عن معتقلي الرأي ومنظمة العفو الدولية.

وذكرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين أنه حكم على الناشط صهيب دباغي بالسجن سنة نافدة بمحكمة الشراقة (بالجزائر العاصمة) بتهم التحريض على التجمهر وإهانة هيئة نظامية والمساس بمصلحة الوطن من خلال منشورات على «فيسبوك»، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي البيض، أعلنت لجنة الإفراج عن المعتقلين التي تأسست في خضم الحراك ضد النظام صيف 2019، أن «محكمة البيض سيدس الشيخ (670 كلم جنوب غرب الجزائر) أصدرت على معتقلي الرأي العربي طاهر ومحمـد يوسف بوضياف أحكاما قاسية تتمثل في 18 شهرا سجنا نافذا».

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