المجلس الأعلى للقضاء السعودي يعمم إلغاء عقوبة الجلد

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 مايو 2020, 10:43 مساء
وزير العدل السعودي رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ وليد الصمعاني. (الإنترنت)

أصدر وزير العدل السعودي رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ وليد الصمعاني، الثلاثاء، تعميماً للمحاكم يتضمن تبليغها بقرار المحكمة العليا بإلغاء عقوبة الجلد التعزيرية.

أمر ملكي سعودي بشأن عقوبة الإعدام في المملكة

ونصّ قرار المحكمة العليا على أن على المحاكم، في سياق عقوبة الجلد التعزيرية، الاكتفاء بالسجن أو الغرامة أو بهما معاً، أو إقرار عقوبات بديلة بحسب ما يصدر من قرارات وأنظمة بهذا الشأن، وفق الحساب الرسمي للمجلس على «تويتر».

وتضمن التعميم التأكيد على أن إقرار هذا المبدأ القضائي جاء بعد دراسة المحكمة العليا لهذه العقوبة.

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نيمار يكشف خطوته بعد الحجر الصحي
رياضة عالمية
المسماري: القائد العام قرر سحب القوات من «الوطية» وإعادة تمركز بعض المحاور في ...
ليبيا
المدير التنفيذي لـ«الكهرباء»: العجز يصل إلى ألفي ميغا وات.. وخطة من 3 محاور ...
ليبيا
بوتين وإردوغان يعربان عن قلقهما إزاء تصاعد الاشتباكات في ليبيا
ليبيا
«موديرنا» الأميركية تعلن نتائج إيجابية في المرحلة الأولى لتجارب لقاحها ضد فيروس ...
دولى
أطباء ليبيون يصلون إلى إيطاليا للمعاونة في مكافحة «كورونا»
ليبيا
وفاة طيار إثر تحطم طائرة عروض جوية في كندا
دولى
«بركان الغضب» تعلن السيطرة على منظومة دفاع جوي روسية في قاعدة الوطية
ليبيا
«تعليم الوفاق» توضح ترتيبات استئناف الدراسة
ليبيا
واشنطن تتطلع إلى «إصلاحات» في البعثة الأممية قبل تعيين ممثل جديد
ليبيا
ألمانيا: سلاحنا لا يزال يصل إلى أيدي المتورطين في الصراع الليبي
ليبيا
رحل في مثل هذا الشهر.. فقيد الرياضة والأدب والشعر محمد معتوق
رياضة محلية
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مادة مضادة للجراثيم طويلة الأمد تكافح «كورونا»