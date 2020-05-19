المجلس الأعلى للقضاء السعودي يعمم إلغاء عقوبة الجلد

وزير العدل السعودي رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ وليد الصمعاني. (الإنترنت)

أصدر وزير العدل السعودي رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ وليد الصمعاني، الثلاثاء، تعميماً للمحاكم يتضمن تبليغها بقرار المحكمة العليا بإلغاء عقوبة الجلد التعزيرية.

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ونصّ قرار المحكمة العليا على أن على المحاكم، في سياق عقوبة الجلد التعزيرية، الاكتفاء بالسجن أو الغرامة أو بهما معاً، أو إقرار عقوبات بديلة بحسب ما يصدر من قرارات وأنظمة بهذا الشأن، وفق الحساب الرسمي للمجلس على «تويتر».

وتضمن التعميم التأكيد على أن إقرار هذا المبدأ القضائي جاء بعد دراسة المحكمة العليا لهذه العقوبة.