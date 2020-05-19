السعودية تسجل 2509 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» وتعافي 2886 حالة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 مايو 2020, 09:53 مساء
الناطق الرسمي لوزارة الصحة السعودية د.محمد العبد العالي. (الإنترنت)

أعلن الناطق باسم وزارة الصحة السعودية، الثلاثاء، الدكتور محمد العبدالعالي، تسجيل 2509 حالات مؤكدة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، توزعت في مختلف المدن والمناطق، حيث سجلت الرياض 730 وجدة 526 ومكة 385.

وقال في المؤتمر الصحفي اليومي حول الجائحة، إنه تم تسجيل 2886 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا المستجد في المملكة، بحسب وكالة الأنباء السعودية «واس».

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كما أكد العبدالعالي، أن التراخي في معايير التباعد يسبب ظهور بؤر للفيروس التاجي. وبلغ إجمالي الحالات التراكمي 59,854، وإجمالي الحالات النشطة 27,891 منها حرجة 251، وإجمالي حالات التعافي 31,634، وإجمالي حالات الوفاة 329 حالة.

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وجاء تفصيل الحالات الجديدة في المملكة كالتالي:
26% إناث، ذكور 74%
9% أطفال، 87% بالغين ، 4% كبار السن
35% مواطنين | جنسيات أخرى 65%.

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