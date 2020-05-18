السجن أو الغرامة عقوبة من لا يرتدي الكمامة في هذه الدول

مصنع كمامات طبية بالصين (أرشيفية: الإنترنت)

قالت كل من الكويت وقطر يوم الأحد إنها ستبدأ في معاقبة المتقاعسين عن وضع كمامة لمكافحة فيروس كورونا المستجد بالسجن أو غرامة تبلغ قيمتها آلاف الدولارات.

وقالت وزارة الصحة الكويتية إن أي مخالف قد يواجه السجن لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر في حين قال التلفزيون الرسمي القطري إن العقوبة القصوى هناك ستكون السجن ثلاث سنوات، بحسب «رويترز».

أقصى غرامة

وتبلغ أقصى غرامة للمخالفين في الكويت خمسة آلاف دينار(16200 دولار) وفي قطر 200 ألف ريال (55 ألف دولار). وأعلنت دول الخليج الست في المجمل أكثر من 137 ألف حالة إصابة بكورونا و693 حالة وفاة.

وفي البداية تم ربط حالات الإصابة في المنطقة بالسفر لكنها شهدت فيما بعد تفشيا بين العمال الوافدين ذوي الدخول المنخفضة الذين يعيشون في مساكن مكدسة. والسعودية بها أكبر عدد من الإصابات والتي تزيد عن 54700 ألف حالة إضافة إلى 312 حالة وفاة. ويبلغ عدد سكان السعودية نحو 30 مليون نسمة.

وقطر بها ثاني أكبر عدد من الإصابات والتي تتجاوز 32600 حالة و15 حالة وفاة ويبلغ عدد سكانها نحو 2.8 مليون نسمة. والإمارات بها ثاني أعلى عدد من حالات الوفاة جراء كوفيد-19 بين الدول الست مسجلة 220 حالة. وأعلنت الإمارات أكثر من 23350 حالة إصابة.

أمر إلزامي

ووفق «فرانس برس»، فإن وضع قناع أمر إلزامي حاليا في حوالى خمسين دولة، على الرغم من أن العلماء منقسمون حول فعاليته.

واعتبرت السلطات في تشاد أن الخروج من دون كمامة جريمة تؤدي للسجن لمدة 15 يومًا. وفي المغرب، يمكن سجن المخالفين لمدة ثلاثة أشهر وتغريمهم ما يصل إلى 1300 درهم (130 دولارًا).