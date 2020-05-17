نتانياهو: حان وقت ضم مستوطنات الضفة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 مايو 2020, 01:12 مساء
لافتة تحمل صورة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو. (أرشيفية: الإنترنت)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن الحكومة الجديدة يجب عليها «العمل على تطبيق السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية».

وأضاف في كلمة أمام البرلمان، اليوم الأحد، بعد أن أتى على ذكر تلك المستوطنات: «حان الوقت لتطبيق القانون الإسرائيلي وكتابة فصل آخر في تاريخ الصهيونية»، حسب وكالة «فرانس برس».

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ومن المقرر أن تؤدي حكومة الوحدة، التي سيتقاسم فيها السلطة نتانياهو السلطة مع منافسه السابق بيني غانتس، اليمين الدستورية اليوم الأحد.

 

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