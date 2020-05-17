قطر تبدأ فرض أشد العقوبات في العالم على غير الملتزمين بالكمامات

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 مايو 2020, 12:03 مساء
ممرضة في مستسشفى ميداني في الدوحة، 13 مايو 2020 (فرانس برس)

بدأت قطر اليوم الأحد فرض أشد العقوبات على مستوى العالم في حال عدم وضع الكمامات في الأماكن العامة، وسط حملة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، ملوّحة بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية باهظة.

وسجّلت قطر أكثر من 30 ألف إصابة بالوباء، أي نحو 1.1% من مجموع سكان الدولة البالغ 2.75 مليون نسمة؛ لكن معدّل الوفيات متدن، وقد سجّلت 15 وفاة في حصيلة يعتقد الخبراء أن مردها المعدّل المنخفض لأعمار السكان والفحوص الصحية الإلزامية للعمال الأجانب، حسب وكالة «فرانس برس».

دولتان فقط أقل من قطر في معدل الإصابات مقارنة بالسكان
وبحسب المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية، فإن سان مارينو والفاتيكان فقط سجلتّا معدل إصابات بالمقارنة مع عدد السكان أعلى من قطر.

وقرّرت الحكومة القطرية إلزام جميع المواطنين والمقيمين عند الخروج من المنزل لأي سبب بارتداء الكمامات، إلا في حالة تواجد الشخص بنفسه أثناء قيادة المركبة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية الخميس الماضي.

ودخل القرار حيز التنفيذ اليوم الأحد. وجاء في قرار الحكومة أنّه في حالة عدم الالتزام، تطبّق على المخالف العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية، وذلك بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائتي ألف ريال (نحو 55 ألف دولار) أو بإحدى العقوبتين.

وارتداء قناع إلزامي حاليًا في حوالي خمسين دولة، على الرغم من أن العلماء منقسمون حول فاعليتها.

واعتبرت السلطات في تشاد أن الخروج من دون كمامة جريمة تؤدي للسجن لمدة 15 يومًا. وفي المغرب، يمكن سجن المخالفين لمدة ثلاثة أشهر وتغريمهم ما يصل إلى 1300 درهم (130 دولارًا).

تحذير من التجمعات خلال رمضان
وكانت السلطات القطرية حذّرت من أن التجمعات خلال شهر رمضان قد تكون وراء زيادة حالات الإصابة بشكل كبير وخصوصا بين المواطنين القطريين. وأغلقت المقاهي ودور السينما والمساجد لاحتواء تفشي الوباء.

لكن مشاريع بناء ملاعب كأس العالم بكرة القدم للعام 2022 لم تتوقف وقد تم فرض قواعد جديدة لتشجيع التباعد الاجتماعي.

وفي منتصف أبريل، أعلنت قطر عن أولى الإصابات بفيروس كورونا المستجد لعمّال في ورش بناء ملاعب المونديال. وكما هو الحال في غالبية دول الخليج، فإن أكثرية المصابين في هذه الدول هم من العمال المغتربين.

وتعتمد دول الخليج على ملايين الأجانب ومعظمهم من الهند وباكستان ونيبال وسريلانكا، ويعيش الكثير منهم في مقرّات ومخيّمات بعيدة عن ناطحات السحاب والمراكز التجارية التي تشتهر بها المنطقة.

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