جندي يقتل مواطنين اثنين عند نقطة لمراقبة حظر التجول في الخرطوم

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 مايو 2020, 11:27 صباحا
سوداني خارج مسجد مغلق في العاصمة الخرطوم خلال شهر رمضان، 25 أبريل 2020 (فرانس برس)

أعلنت القوات المسلحة السودانية اليوم الأحد أن أحد جنودها أطلق النار على مواطنين وقتلهما عند نقطة لمراقبة حظر التجول الصحي المفروض للحد من انتشار وباء كورونا المستجد في الخرطوم.

وتفرض السلطات السودانية منذ السادس عشر من أبريل الماضي حظرا شاملا للتجول في الخرطوم لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد عامر محمد الحسن في بيان: «في إطار الانتشار لقواتنا حسب خطة التأمين بولاية الخرطوم، عبرت ركشة (عربة تكتك) مسرعة دون توقف، نقطة ارتكاز» لقوات الجيش، حسبما ذكرت وكالة «فرانس برس».

عدم الانصياع للتعليمات
وأضاف البيان: «نتيجة لعدم الانصياع لتعليمات التوقف، أطلق فرد طلقات نارية أدت لإصابة من كان بالركشة»، موضحا أنه تم نقل المصابَين إلى المستشفى «وفاضت روحهما».

وأوضح البيان أن الحادثة وقعت في تقاطع منطقة أبو حمامة مع لفة القوز في حي شعبي على بعد نحو ثلاثة كيلومترات إلى الجنوب من وسط الخرطوم في تمام الساعة التاسعة مساء أمس السبت.

وسجلت في السودان منذ منتصف مارس حتى أمس السبت 2289 إصابة بفيروس كورونا المستجد بينها 97 وفاة.

ووعد الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الفرد الذي تم التحفظ عليه، داعيا في الوقت نفسه المواطنين إلى التقيد بتوجيهات الجهات الأمنية والصحية الخاصة بالحظر الصحي ومنع التجوال.

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