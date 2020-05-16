14 قتيلا في سادس أيام المواجهات جنوب اليمن

مقاتلون انفصاليون جنوبيون خلال مواجهات في محافظة أبين جنوب اليمن، 16 مايو 2020. (أ ف ب)

تواصلت المعارك السبت بين القوات الحكومية اليمنية والانفصاليين الجنوبيين لليوم السادس على التوالي في محافظة أبين، وأدت إلى مقتل 14 عنصرا من الطرفين، وفق عدة مصادر عسكرية.

وأفادت المصادر أن القوات الانفصالية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي صدّت هجوما للقوات الحكومية التي تضم في صفوفها أنصار حزب «الإصلاح الإسلامي»، كان يهدف للسيطرة على زنجبار، أبرز مدن محافظة أبين الواقعة جنوب شرق عدن، بحسب «فرانس برس».

وقال مسؤول عسكري حكومي طلب عدم ذكر اسمه «قتل 14 شخصا بينهم 10 جنود من القوات الحكومية» السبت. وأكدت مصدر عسكري انفصالي هذه الحصيلة، وتحدث عن «أسر 40 جنديا حكوميا بينهم قائد اللواء 115 العميد سيف القفيش والاستيلاء على أسلحة اللواء ومركباته العسكرية».

«التحالف العسكري» بقيادة السعودية يرفض إعلان «الإدارة الذاتية» في جنوب اليمن

وهذه المعارك هي أول مواجهة عسكرية على هذا النطاق منذ إعلان الانفصاليين «إدارة ذاتية» في جنوب البلاد يوم 26 أبريل، عقب فشل تطبيق اتفاق سلام مع الحكومة ينصّ على تقاسم السلطة بين الطرفين. وقتل الإثنين 10 أشخاص على الأقل وجرح آخرون من الطرفين.

ومنذ 2014، يتحارب في اليمن الحوثيون الذين يسيطرون على شمال البلاد، مع القوات الحكومية المدعومة عسكريا من تحالف تقوده السعودية منذ 2015. لكن عدة خلافات تشق المعسكر المعادي للحوثيين، بين الحكومة والحركة الانفصالية التي تطالب بحكم ذاتي في جنوب البلاد ويمثلها المجلس الانتقالي الجنوبي.

معارك بين الانفصاليين الجنوبيين والقوات الحكومية في اليمن

ووقع في الرياض اتفاق بين المجلس والحكومة يوم 5 نوفمبر، عقب سيطرة الانفصاليين على عدن، ثاني أكبر مدن البلاد. ووفق مصادر يمنية وسعودية، نصّ الاتفاق على دمج عناصر من المجلس الانتقالي الجنوبي في الحكومة، مقابل عودة الأخيرة إلى عدن. لكن الاتفاق لم ينفذ في الآجال المحددة ولم يتم التزام بنود مهمة وردت فيه، خصوصا تشكيل الحكومة الجديدة.

وأدى النزاع في اليمن إلى مقتل عشرات آلاف الأشخاص، بينهم كثير من المدنيين، وفق عدة منظمات إنسانية. ويعيش البلد أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفق الأمم المتحدة.