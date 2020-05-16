الإمارات تسجل أعلى معدل إصابات يومي بـ«كورونا المستجد»

مواطن إماراتي يرتدي كمامة في دبي. (الإنترنت)

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، السبت، تسجيل أعلى معدل يومي للإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» بإحصاء 796 إصابة جديدة منذ يوم الجمعة.

وأفادت الوزارة بأن العدد الإجمالي للحالات المسجلة في البلاد بلغ 22627 حالة، كما سجلت الوزارة 4 حالات وفاة جديدة لأشخاص من المصابين بـ«كوفيد 19»، ما يرفع إجمالي الوفيات في الدولة إلى 214 حالة، بحسب بيان الوزارة​​​.

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وأعلنت أيضًا ارتفاع حالات التعافي من المرض إلى 7931 حالة، بعد تسجيل 603 حالة شفاء جديدة. وتتصدر السعودية والإمارات والكويت دول مجلس التعاون الخليجي الست بعدد الوفيات، فيما سجلت البحرين أقل الأعداد.