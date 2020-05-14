تونس: حريق «هائل» بمصنع بمنطقة النفيضة والاستعانة بطائرة عسكرية لإخماده

طائرة عسكرية تابعة للجيش التونسي تشارك في إخماد حريق وقع بولاية سوسة، 14 مايو 2020. (الإنترنت)

اندلع حريق «ضخم»، اليوم الخميس، في مخازن مصنع للورق الصحي بمنطقة النفيضة بولاية سوسة التونسية، وذلك حسب تصريحات للناطق الرسمي باسم الحماية المدنية التونسية، معز تريعة، الذي لم يعلن عن تسجيل أية إصابات.



وقال تريعة لـ«راديو أف أم» التونسي أن شاحنات الإطفاء التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بسوسة سارعت إلى موقع الحريق وذلك قبل تعزيزها بشاحنات أخرى من سوسة ونايل وزعوان وكذلك من إدارة الغابات ومطار النفيضة الدولي.



وأوضح أن الرياح زادت من امتداد الحريق إلى «مدجنة» قريبة من المصنع، لافتًا إلى العمل حاليًا على إخماد الحريق والحيلولة دون أن يمس فضاء الإنتاج بالمنصع، مؤكدًا أنه لا خطر على المنازل والمناطق المجاور للمصنع، وتوقع إخماد النيران نهائيًا في الساعات القادمة خاصة مع الاستعانة بطائرات عسكرية؛ لتطويق الحريق.



الاستعانة بطائرة عسكرية

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع التونسية، الرائد محمد زكري، في تصريح لـ«موزاييك أف أم» أن الجيش التونسي وفر طائرة عسكرية من نوع «C130»، ومروحية لمعاضدة مجهودات وحدات الحماية المدنية في عملية إخماد الحريق.



وأضاف زكري أن التدخل كان إثر طلب من والية سوسة بصفتها رئيسة اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث، وتم على إثره مباشرة توجيه خلية قيادة ميدانية لمعاضدة مجهودات وحدات الحماية المدنية.



ذكرت إذاعة «شمس أف أم» أن محاولات السيطرة على الحريق متواصلة إلى حد الآن في المنطقة الصناعية النفيضة 2 من ولاية سوسة، وأفادت بأن السكان يوجهون نداء استغاثة للسلطات المعنية للتدخل والسيطرة على الحريق.