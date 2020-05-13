إسرائيل تقتل فتى فلسطينيا قبل بدء زيارة بومبيو

جنود إسرائيليون في بلدة يعبد في الضفة الغربية المحتلة، 12 مايو 2020 (فرانس برس)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل فتى فلسطيني اليوم الأربعاء في مخيم الفوار بجنوب الضفة الغربية المحتلة أثناء مواجهات، قبيل وصول وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى إسرائيل.

وقالت الوزارة في بيان إن «الطفل زيد فضل قيسية (15 عاما) استشهد برصاصة مباشرة في الرأس أطلقها عليه جنود الاحتلال في مخيم الفوار بمحافظة الخليل»، موضحة أن أربعة شبان فلسطينيين آخرين أيضا جرحوا، حسب وكالة «فرانس برس».

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وذكرت ناطقة باسم الجيش الإسرائيلي اتصلت بها الوكالة الفرنسية أن الجيش يحقق في هذه المعلومات. وقال سكان في مخيم الفوار إن القوات الإسرائيلية دخلت المخيم في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء للقيام باعتقالات ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع شبان المخيم.

يأتي ذلك غداة مقتل أول جندي إسرائيلي منذ بداية العام، أمس الثلاثاء في الضفة الغربية المحتلة بحجارة رشقها فلسطينيون. وبعد ساعات على مقتل الجندي، أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها أحبطت هجوما بالسكين على معبر قلنديا بين إسرائيل ووسط الضفة الغربية، وفق «فرانس برس».

وتتزامن هذه التطورات مع وصول وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى إسرائيل الأربعاء في زيارة خاطفة يلتقي خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والجنرال بني غانتس لإجراء محادثات حول مخطط إسرائيل المثير للجدل لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.