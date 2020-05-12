مصر.. بث صلاتي التراويح والتهجد من الجامع الأزهر بحضور أئمة المسجد والعاملين فقط

مسجد الأزهر الشريف. (الإنترنت)

أعلن الأزهر الشريف أنه سيتم بث صلاتي التراويح والتهجد من الجامع الأزهر، بدءًا من غد الأربعاء وحتى نهاية شهر رمضان المبارك، بحضور أئمة الجامع والعاملين به فقط، مع الالتزام باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سلامة العاملين به.

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كما سيتم نقل شعائر الصلاة مباشرة، عبر الصفحات الرسمية للأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي، «فيسبوك، يوتيوب، انستغرام، وتويتر» حرصا من الأزهر على «بث الأجواء الروحية المتصلة بالشهر الكريم، خاصة خلال العشر الأواخر، وما في لياليها من الأجر العظيم والفضل العميم، عسى أن يتقبل الله دعاءنا ويفرج عنا أجمعين هذه الأزمة التي يعاني منها العالم بأكمله».

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وأعلن الأزهر عن أمله «أن تكون هذه الخطوة بادرة أمل وبشارة خير للجميع، داعيا المولى عز وجل أن يرفع الوباء عن البلاد، وأن يشفي المصابين، وأن يرزقنا جميعا الأمن والأمان والسكينة والاستقرار».

وكانت وزارة الأوقاف المصرية أعلنت، السبت 2 مايو، بث صلاة العشاء والتراويح من مسجد عمرو ابن العاص يوميا عن طريق الإذاعة المصرية، مع الالتزام بتعليق الجمع والجماعات.