السعودية تسجل 1966 إصابة جديدة بـ«كورونا» وتحذر من التجمعات العائلية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 11 مايو 2020, 05:17 مساء
الناطق الرسمي لوزارة الصحة السعودية د.محمد العبد العالي. (الإنترنت)

أعلن الناطق باسم وزارة الصحة السعودية، د.محمد العبد العالي، الإثنين، تسجيل 1966 حالة مؤكدة جديدة مصابة بفيروس كورونا، توزعت في مختلف المدن والمناطق، مشيرًا إلى أن 0.6% فقط نسبة الوفيات بالوباء.

وسجلت الرياض 520 إصابة، ومكة المكرمة 343، والمدينة المنورة 257، وجدة 236، وحذر العبد العالي في المؤتمر الصحفي اليومي حول مستجدات الجائحة، من التجمعات العائلية، مشيرًا إلى ارتفاع إصابات الأطفال والنساء بسببها.

ارتفاع قياسي للإصابات بفيروس «كورونا» في السعودية.. 1362 حالة خلال 24 ساعة

كما أعلن تسجيل 9 وفيات جديدة، ليصل مجموع الوفيات في المملكة إلى 255 شخصًا. فيما ذكر أنه تم تسجيل 1280 حالة تعافٍ جديدة، ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 12737 حالة.

وبلغ إجمالي الحالات المصابة بالفيروس في السعودية 41014 حالة، بينها 28022 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية الملائمة ومعظمها حالات مستقرة، منها 149 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة والمركزة.

كما أشار الدكتور محمد العبدالعالي، إلى أن 38% كانت نسبة انتشار فيروس كورونا في الحالات الجديدة المسجلة بين المواطنين، فيما سجل في جنسيات متعددة أخرى في 62% من الحالات.

السعودية: 1289 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وارتفاع الوفيات إلى 144 حالة

وأكد أنه كان من بين الحالات الجديدة المصابة بكورونا 7% حالات سجلت في أطفال، و89% حالات سجلت في البالغين، فيما 4% حالات سجلت في كبار السن ممن تجاوزت أعمارهم 65 عامًا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السعودية تقر إجراءات تقشفية لمواجهة تداعيات «كورونا» وتراجع أسعار النفط
اقتصاد
فنزويلا تعتقل 11 شخصا جديدا ضمن تحقيقات محاولة «غزو» البلاد
دولى
تسجيل 5 إصابات جديدة بـ«كورونا» في بؤرة انتشار الفيروس في الصين
عربى
قصف سفينة حربية إيرانية بـ«نيران صديقة» في خليج عمان
دولى
«الخارجية التركية»: قوات حفتر ستكون أهدافا مشروعة إذا واصلت هجماتها على مصالحنا ...
ليبيا
عميد بلدية تاجوراء يطالب «الوفاق» بمعالجة الأزمات الناتجة عن حظر التجول
ليبيا
بالصور: آثار تدمير مكتب السلامة الوطنية في مطار معيتيقة
ليبيا
متري عن بيان البعثة الأممية الأخير: عبارات «مألوف ومروع» لا تكفي
ليبيا
أوباما يعتبر إدارة ترامب لوباء كوفيد-19 «كارثة فوضوية»
دولى
‎السراج يتهم قوات القيادة العامة بقصف الأحياء السكنية في طرابلس بمئة صاروخ ...
ليبيا
جدل وتضارب في تونس حول طائرة مساعدات تركية موجهة إلى ليبيا
ليبيا
مؤسسة النفط ترصد خسائر القصف على مستودع مطار معيتيقة
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

عودة موظفة إغاثة إيطالية مخطوفة منذ 18 شهرا إلى بلدها على رحلة خاصة (فيديو)