السعودية تسجل 1966 إصابة جديدة بـ«كورونا» وتحذر من التجمعات العائلية

الناطق الرسمي لوزارة الصحة السعودية د.محمد العبد العالي. (الإنترنت)

أعلن الناطق باسم وزارة الصحة السعودية، د.محمد العبد العالي، الإثنين، تسجيل 1966 حالة مؤكدة جديدة مصابة بفيروس كورونا، توزعت في مختلف المدن والمناطق، مشيرًا إلى أن 0.6% فقط نسبة الوفيات بالوباء.

وسجلت الرياض 520 إصابة، ومكة المكرمة 343، والمدينة المنورة 257، وجدة 236، وحذر العبد العالي في المؤتمر الصحفي اليومي حول مستجدات الجائحة، من التجمعات العائلية، مشيرًا إلى ارتفاع إصابات الأطفال والنساء بسببها.

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كما أعلن تسجيل 9 وفيات جديدة، ليصل مجموع الوفيات في المملكة إلى 255 شخصًا. فيما ذكر أنه تم تسجيل 1280 حالة تعافٍ جديدة، ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 12737 حالة.

وبلغ إجمالي الحالات المصابة بالفيروس في السعودية 41014 حالة، بينها 28022 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية الملائمة ومعظمها حالات مستقرة، منها 149 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة والمركزة.

كما أشار الدكتور محمد العبدالعالي، إلى أن 38% كانت نسبة انتشار فيروس كورونا في الحالات الجديدة المسجلة بين المواطنين، فيما سجل في جنسيات متعددة أخرى في 62% من الحالات.

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وأكد أنه كان من بين الحالات الجديدة المصابة بكورونا 7% حالات سجلت في أطفال، و89% حالات سجلت في البالغين، فيما 4% حالات سجلت في كبار السن ممن تجاوزت أعمارهم 65 عامًا.