تونس تسجل صفر إصابات بـ«كورونا» لأول مرة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 11 مايو 2020, 04:15 مساء
تقديم مساعدات إنسانية في تونس خلال أزمة الكورونا. (الإنترنت)

 قالت وزارة الصحة التونسية، إنه لم يتم تسجيل أية إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في البلاد لأول مرة منذ مطلع مارس الماضي.

ونشرت الوزارة في بيان لها الإثنين على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائمة الولايات التونسية الخالية من الإصابات بكورونا، وهي جندوبة، زغوان، القصرين، سيدي بوزيد وتوزر.

تونس تبدأ تخفيف القيود مع إعلانها سيطرة نسبية على فيروس «كورونا» في 4 مايو

وسجلت تونس، التي أعلنت أول إصابة بالفيروس في الثاني من شهر مارس الماضي، 1032 إصابة و45 وفاة بكورونا حتى الآن، فيما تعافى 745 مصابًا، ولم يبقَ سوى 11 حالة في المشافي.

وقررت الحكومة التونسية بداية من الأسبوع الماضي، التخفيف تدريجيًّا من القيود المفروضة لاحتواء الوباء، وذلك في عدة قطاعات من بينها المهن الصغرى، وأشغال البناء والصناعات الغذائية، إضافة للخدمات الإدارية العامة.

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