تسجيل 5 إصابات جديدة بـ«كورونا» في بؤرة انتشار الفيروس في الصين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 11 مايو 2020, 10:59 صباحا
موظفون في موقع بناء في ووهان الصينية في 24 أبريل 2020 (فرانس برس)

أعلنت الصين اليوم الاثنين خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في ووهان، البؤرة الأولى لوباء «كوفيد-19»، غداة الإعلان عن أول إصابة في المدينة الواقعة وسط الصين منذ أكثر من شهر.

وسجلت هذه المدينة التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة ووضعت تحت الحجر الصحي أواخر يناير لأكثر من شهرين، أكبر عدد وفيات بالفيروس في الصين.

وأصاب الوباء 83 ألف شخص، وأدى إلى 4633 في الصين وفق الأرقام الرسمية.

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وسجلت الصين اليوم الاثنين بشكل إجمالي 17 إصابة بالفيروس على أراضيها، بينها 10 إصابات مصدرها محلي، في ارتفاع لليوم الثاني على التوالي.

ومنذ الأول من مايو، بقي عدد الإصابات اليومية في البلاد مستقراً عند ثلاث إصابات.

خمس إصابات في المنطقة القريبة من روسيا وكورويا الشمالية
وبين الإصابات الجديدة، رصدت خمس في شمال شرق البلاد القريب من روسيا وكوريا الشمالية، ما أثار مخاوف من ظهور بؤر جديدة للعدوى في الصين.

ووضعت مدينة شولان التي يبلغ عدد سكانها نحو 670 ألف نسمة تحت الحجر بعد اكتشاف 11 إصابة فيها خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفق التلفزيون الرسمي الصيني.

وتمكنت الصين حتى الآن من السيطرة إلى حد كبير على الوباء، بحسب الأرقام الرسمية. ولم تسجل أي وفاة مرتبطة بالفيروس في البلاد منذ نحو شهر واستأنف النشاط الاقتصادي تدريجياً فيها.

كما فتحت «ديزني لاند» في شنغهاي، اليوم الاثنين أبوابها، وأعطت السلطات الضوء الأخضر الأسبوع الماضي لإعادة فتح دور السينما والمراكز الرياضية في جميع أنحاء البلاد.

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