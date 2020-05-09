488 إصابة جديدة بـ«كورونا» في مصر والحصيلة ترتفع إلى 8964

عامل يعقم منطقة بجانب الأهرامات بمحافظة الجيزة المصرية. (أرشيفية: الإنترنت)

أحصت وزارة الصحة والسكان المصرية، السبت، 488 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» لترتفع الحصيلة الإجمالية لمصابي الفيروس في البلاد إلى 8964، فيما سجلت وفيات الفيروس 514 حالة بعد الإعلان عن 11 وفاة إضافية اليوم.



وفي الموجز الصحفي اليومي عن الوضع الوبائي في البلاد، أعلنت الوزارة المصرية عن خروج 57 مصابًا بالفيروس من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2002 حالة حتى اليوم.

اقرأ أيضا «الصحة المصرية»: 495 إصابة جديدة بـ«كورونا» و21 وفاة

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والناطق الرسمي للوزارة، الدكتور خالد مجاهد، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفع ليصبح 2476 حالة، من ضمنهم الـ 2002 متعافٍ.

وقال مجاهد إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس «كورونا المستجد» حتى اليوم، السبت، هو 8964 حالة من ضمنهم 2002 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 514 حالة وفاة.