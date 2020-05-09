مصر: ضبط عصابة بأسيوط غسلت 750 مليون جنيه من تجارة المخدرات

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 09 مايو 2020, 02:42 مساء

أعلنت وزارة الداخلية المصرية ضبطها تشكيل عصابي بأسيوط جنوب البلاد يقومون بغسل أموال تقدر بقيمة 750 مليون جنيه من تجارة المخدرات.

وقالت الوزارة إن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة «تمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد التشكيلات العصابية مكون من سبعة عناصر إجرامية، أربعة منهم لهم معلومات جنائية مسجلة، ومقيمون بنطاق دائرة قسم شرطة أول أسيوط بمحافظة أسيوط».

وكشفت الوزارة أن التشكيل العصابي «قام بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم على نطاق واسع، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة بهدف إدخالها في دائرة التعامل الإقتصادي والقانوني، عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية في أماكن مختلفة في مجالات».

وأوضحت الوزارة أن التشكيل العصابي قام بـ«إنشاء مكاتب لبيع وشراء الأراضي والعقارات وتجارة مواد البناء، وشراء الأراضي والعقارات والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها كأنها ناتجة من كيانات مشروعة».

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