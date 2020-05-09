«فرانس برس»: واشنطن سحبت 4 بطاريات صواريخ باتريوت من السعودية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 09 مايو 2020, 02:18 مساء

أفاد مصدر عسكري أميركي لوكالة «فرانس برس» أنّ واشنطن قرّرت سحب أربع بطاريات صواريخ باتريوت مع طواقمها من السعودية، بعدما اعتبرت أن التهديد الذي تمثله إيران على مصالح الولايات المتحدة في المنطقة تراجع.

وقال المصدر، مشترطا عدم نشر اسمه، إن اثنتين من هذه البطاريات نشرتهما الولايات المتحدة في السعودية بعد الاعتداءات الصاروخية التي استهدفت منشآت نفطية في المملكة «تغادران الآن».

وكانت المملكة شهدت في سبتمبر هجوما غير مسبوق استهدف بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة مفخّخة منشآت لشركة «أرامكو» النفطية، وتبنّاه الحوثيون في اليمن، لكنّ الرياض وحلفاءها الغربيين حمّلوا إيران التي تدعم هؤلاء المتمرّدين المسؤولية عنه.

واحتفظ الأميركيون بالبطاريتين الأخريين في المنطقة في مارس بعد هجوم صاروخي شنّته فصائل موالية لإيران على قاعدة التاجي العراقية شمالي بغداد وقتل فيه أميركيان وجندي بريطاني، وكان من المفترض أن تعود هاتان البطاريتان إلى الولايات المتّحدة للصيانة لكنّ القيادة العسكرية الأميركية أبقتهما في المملكة بسبب التوترات في حينه.

وأضاف المصدر العسكري: «الجميع كانوا يعلمون أنه أمر موقت، ما لم تسؤ الأمور. الأمور لم تسؤ، وبالتالي كان لا بد من إعادة هذه الأنظمة الصاروخية الدفاعية إلى الولايات المتحدة».

وإعادة هذه البطاريات إلى الولايات المتحدة يعني كذلك أن طواقمها المؤلّفة من نحو 300 عسكري أميركي سيغادرون المنطقة أيضا، ويأتي هذا القرار غداة حصول الحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي على ثقة البرلمان بعد خمسة أشهر من الشغور. والكاظمي، الرئيس السابق لجهاز المخابرات، هو من رجال السياسة العراقيين القلائل الذين يحظون بدعم واشنطن وطهران في آن.

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