تعيين أول سفير سوداني لدى الولايات المتحدة الأميركية منذ حوالي ربع قرن

السفير السوداني الجديد لدى واشنطن نور الدين ساتي (أرشيفية: الإنترنت)

قالت وزارة الخارجية السودانية اليوم الاثنين إن السودان عين أول سفير لدى الولايات المتحدة منذ ما يقرب من ربع قرن، في خطوة لتطبيع العلاقات بين البلدين بعد عداء استمر عشرات السنين.

ووفق «رويترز»، تعهد البلدان بتعزيز العلاقات بينهما بعد سقوط الحاكم الإسلامي المخضرم عمر البشير أثناء انتفاضة قبل عام.

نور الدين ساتي

وقالت وزارة الخارجية السودانية إنها «اختارت الدبلوماسي المخضرم نور الدين ساتي سفيرا في واشنطن، وإن السلطات الأميركية وافقت على ترشيحه». ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية حتى الآن على طلب للتعليق.

وعين البلدان لما يقرب من ربع قرن قائما بالأعمال فقط لإدارة سفارتيهما في واشنطن والخرطوم. وفي ديسمبر، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن البلدين سيتبادلان السفراء.

تاريخ العلاقات

وأدرجت الإدارة الأميركية السودان على قائمة الدول الراعية الإرهاب في العام 1993 بسبب مزاعم بأن حكومة البشير الإسلامية كانت تدعم جماعات إسلامية متشددة، مما جعل السودان غير مؤهل لتخفيف الديون أو الحصول على التمويل الذي يحتاج إليه بشدة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وفي العام الماضي قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة «قد تستبعد السودان من القائمة لكن يتعين تصديق الكونغرس الأميركي على مثل هذه الخطوة».