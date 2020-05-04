تعيين أول سفير سوداني لدى الولايات المتحدة الأميركية منذ حوالي ربع قرن

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 مايو 2020, 09:24 مساء
السفير السوداني الجديد لدى واشنطن نور الدين ساتي (أرشيفية: الإنترنت)

قالت وزارة الخارجية السودانية اليوم الاثنين إن السودان عين أول سفير لدى الولايات المتحدة منذ ما يقرب من ربع قرن، في خطوة لتطبيع العلاقات بين البلدين بعد عداء استمر عشرات السنين.

ووفق «رويترز»، تعهد البلدان بتعزيز العلاقات بينهما بعد سقوط الحاكم الإسلامي المخضرم عمر البشير أثناء انتفاضة قبل عام.

نور الدين ساتي
وقالت وزارة الخارجية السودانية إنها «اختارت الدبلوماسي المخضرم نور الدين ساتي سفيرا في واشنطن، وإن السلطات الأميركية وافقت على ترشيحه». ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية حتى الآن على طلب للتعليق.

وعين البلدان لما يقرب من ربع قرن قائما بالأعمال فقط لإدارة سفارتيهما في واشنطن والخرطوم. وفي ديسمبر، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن البلدين سيتبادلان السفراء.

تاريخ العلاقات
وأدرجت الإدارة الأميركية السودان على قائمة الدول الراعية الإرهاب في العام 1993 بسبب مزاعم بأن حكومة البشير الإسلامية كانت تدعم جماعات إسلامية متشددة، مما جعل السودان غير مؤهل لتخفيف الديون أو الحصول على التمويل الذي يحتاج إليه بشدة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وفي العام الماضي قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة «قد تستبعد السودان من القائمة لكن يتعين تصديق الكونغرس الأميركي على مثل هذه الخطوة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بكين تندد بتصريح بومبيو عن «مختبر كورونا»
دولى
رفع الإغلاق يتسارع في أوروبا .. وضحايا «كورونا» 3,5 مليون مصاب عالميًا
دولى
ترامب يقول إنه سيكون لدى الولايات المتحدة لقاح ضد فيروس كورونا بحلول نهاية العام
دولى
البيجو ينتهي من تصوير أغنية «راد الله علي» بتوزيع جديد
ثقافة وفن
الأهلي المصري يكتسح الريال وبرشلونة في استفتاء صحيفة ماركا
رياضة عالمية
إيطاليا تسجل أدنى معدل وفيات يومي بفيروس «كورونا» منذ بدء الحجر
دولى
فرانس برس: توازن صعب بين العلم والسياسة في التصدي لفيروس كورونا المستجد
دولى
السعودية تسجل عجزا قياسيا في الميزانية بقيمة 112 مليار دولار
اقتصاد
السعودية تعتزم اتخاذ إجراءات «صارمة ومؤلمة» لمواجهة آثار كورونا
دولى
عقيلة صالح: مجلس النواب والقيادة العامة للقوات المسلحة علي قلب رجل واحد
ليبيا
السراج يوجه الصديق الكبير ببيع المخصصات الشخصية بالسعر المعتمد للدينار بقيمة 5 ...
ليبيا
4 نصائح من «مكافحة الأمراض» تجنب المكفوفين الإصابة بـ«كورونا»
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تبعات أزمة «كورونا».. انهيار سعر الكوكايين