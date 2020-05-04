بشار الأسد يحذر من «كارثة حقيقية» في حال تفشي «كورونا» في سورية

الرئيس السوري بشار الأسد (أرشيفية: الإنترنت)

حذر الرئيس السوري بشار الأسد الإثنين من «كارثة حقيقية» تتجاوز إمكانات بلاده في حال تفشي وباء كوفيد-19، بينما بدأت حكومته التخفيف من تدابير الإغلاق المتخذة منذ أسابيع للحدّ من تداعيات اقتصادية أكبر.

وبحسب «فرانس برس»، قال الأسد في كلمة خلال اجتماع مع المجموعة الحكومية المعنية بمواجهة فيروس كورونا المستجد ونقلتها حسابات الرئاسة إن أعداد المصابين القليلة «لا تعني أبداً أننا خرجنا من دائرة الخطر».

وأضاف الرئيس السوري: «تواضع الأرقام لا يعني أبداً أن هذه الأرقام المحدودة لا تنفجر فجأة خلال أيام وربما أسابيع قليلة لنرى أنفسنا أمام كارثة حقيقية تتجاوز الإمكانات الصحية واللوجستية في سورية»، حيث سجلت مناطق سيطرة الحكومة 44 إصابة بينها ثلاث وفيات.