بالفيديو.. الجيش المصري يعلن «استشهاد وإصابة 15 ضابطا ومجندا» في عملياته الأخيرة بسيناء

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 مايو 2020, 10:06 مساء
صورة من مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع المصرية لملاحقة قواتها للعناصر الإرهابية في سيناء (بوابة الوسط)

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية بيانا اليوم الأحد، أعلنت فيه حصيلة عمليات ملاحقة العناصر الإرهابية بسيناء خلال الفترة الماضية.

ونشرت القناة الرسمية لوزارة الدفاع المصرية على موقع «يوتيوب»، البيان مصورًا ومتضمنا مشاهد حية.

وأوضح البيان الذي نشره الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية على صفحته بموقع «فيسبوك»، أن العمليات تضمنت «تنفيذ (22) مداهمة و(16) عملية نوعية أسفرت عن مقتل (126) فرداً تكفيرياً عثر بحوزتهم على عدد من الأسلحة مختلفة الأعيرة وأحزمة ناسفة معدة للتفجير بشمال ووسط سيناء»، بالإضافة إلى «قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير عدد (228) مخبأ وملجأ تستخدمها العناصر الإرهابية، وتدمير عدد (116) عربة دفع رباعي (34 عربة على الاتجاه الاستراتيجى الشمالى الشرقي – 62 على الاتجاه الاستراتيجي الغربي – 20 على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي).

كما أسفرت العمليات عن: «اكتشاف وتفجير عدد (630) عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف (القوات) على طرق التحرك بمناطق العمليات واكتشاف وتدمير عدد (8) فتحات أنفاق، وكذلك ضبط وتدمير عدد (56) سيارة، وعدد (226) دراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية خلال أعمال التمشيط والمداهمة، والقبض على (266) فرد من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائياً والمشتبه بهم».

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وواصل البيان: و«نتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات نال شرف الشهادة والإصابة (4) ضباط و(3) ضباط صف و(8) جنود أثناء الإشتباك وتطهير البؤر الإرهابية».

كان الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، قد أعلن الخميس الماضي، استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود في انفجار عبوة ناسفة جنوب مدينة بئر العبد.

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