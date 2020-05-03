الصحة المصرية: ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس «كورونا» إلى 6465 حالة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 مايو 2020, 08:20 مساء
صورة من تقرير وزارة الصحة المصرية عن آخر مستجدات فيروس «كورونا» في البلاد، 3 مايو 2020 (فيسبوك)

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الأحد، خروج 40 من المصابين بفيروس «كورونا» من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك «بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1562 حالة حتى اليوم».

وقال الناطق باسم الوزارة، د. خالد مجاهد، في بيان نشرته الوزارة على صفحتها بموقع «فيسبوك» مساء اليوم، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) «ارتفع ليصبح 2041 حالة، من ضمنهم الـ1562 متعافى».

الترصد والتقصي
وأضاف أنه «تم تسجيل 272 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية»، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال الناطق باسم الوزارة إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي «تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية».

استعدادات ومتابعة
وذكر أن «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 6465 حالة من ضمنهم 1562 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و429 حالة وفاة».

وبحسب البيان نفسه، «تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن الفيروس، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية».

ولفت البيان إلى أنه تم تخصيص الخط الساخن «105»، و«15335» لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس «كورونا المستجد» والأمراض المعدية.

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