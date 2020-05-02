قيس سعيد وتبون يبحثان مواجهة جائحة «كورونا» وتأمين المناطق الحدودية

الرئيس التونسي قيس سعيد ونظيره الجزائري عبدالمجيد تبون. (الإنترنت)

أجرى الرئيس التونسي قيس سعيد، السبت، مكالمة هاتفية مع نظيره الجزائري عبدالمجيد تبون، تم خلالها استعراض الأوضاع الصحية في البلدين وسبل التعاون بينهما.

وتطرق الاتصال الهاتفي إلى تقييم نتائج الإجراءات التي تم اتخاذها في البلدين، وعبر الرئيسان عن اهتمامهما المتبادل بمتابعة الأوضاع في كلا البلدين بنفس الحرص، بحسب بيان للرئاسة التونسية على «فيسبوك».

وفي إطار التعاون الدائم والمتميز بين البلدين تم استعراض إمكانية تبادل التجارب والخبرات في مواجهة جائحة «كورونا». وأكد الرئيسان ضرورة التعاون والتنسيق المستمر بين البلدين بشأن المناطق الحدودية على وجه الخصوص.