ارتفاع قياسي للإصابات بفيروس «كورونا» في السعودية.. 1362 حالة خلال 24 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 02 مايو 2020, 05:31 مساء
سيدة تضع الكمامة الواقية في السعودية. (الإنترنت)

 سجلت السعودية، اليوم السبت، ارتفاعا قياسيا جديدا للإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا»، حيث ازدادت هذه الحصيلة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1362 حالة.

وأفاد الناطق باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، خلال مؤتمر صحفي، برصد 1362 إصابة مؤكدة جديدة بعدوى فيروس «كورونا المستجد» «كوفيد-19» خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 25459 شخصا.

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ويمثل هذا الرقم معدلا قياسيا جديدا للارتفاع اليومي للإصابات بالفيروس في السعودية، بعد أن بلغ المؤشر في إحصائية 28 أبريل 1266 حالة، وفي 29 أبريل 1325، وفي 30 أبريل 1351، وفي 1 مايو 1344.

وذكر العبد العالي أن نسبة السعوديين من جملة الإصابات الجديدة بلغت 9%، مقابل 91% لغير السعوديين. وأفاد المسؤول الصحي بتسجيل سبع وفيات جديدة ناجمة عن المرض، ليصل عدد ضحايا فيروس «كورونا» في المملكة إلى 176 متوفى.

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كما أعلن العبد العالي عن رصد 210 حالات شفاء جديدة، ليصل العدد الإجمالي للمتعافين من الفيروس إلى 3765 شخصا.

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