الجزائر ترفض الاستدانة من صندوق النقد لتخفيف أزمتها المالية عقب انهيار أسعار النفط العالمية وتدابير الإغلاق

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 02 مايو 2020, 05:12 مساء
الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون في الجزائر، 21 يناير 2020. (أ ف ب)

أعلن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون أن بلاده لن تطلب قروضا من صندوق النقد الدولي رغم الأزمة المالية الناجمة عن انهيار أسعار النفط العالمية وتدابير الإغلاق الرامية لمكافحة فيروس «كورونا المستجد».

وقال تبون خلال اجتماع مع وسائل الإعلام الجزائرية تم بثه في وقت متأخر الجمعة: «لن نذهب للمديونية، لن نذهب لا لصندوق النقد الدولي ولا للبنك الدولي لأن المديونية تمس بالسيادة الوطنية وهي تجربة عشناها بداية التسعينات»، حينما اقترضت الجزائر بشكل كبير من صندوق النقد، وفق «فرانس برس».

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وتعتمد الجزائر أساسا على إنتاج النفط الذي يدر نحو 90% من إيرادات صادراتها. ويضغط انهيار أسعار المحروقات الناجم عن تراجع الطلب جرّاء إجراءات الإغلاق التي فرضت للحد من تفشي الفيروس وتفاقم بفعل حرب الأسعار بين روسيا والسعودية، على حسابات الجزائر الخارجية بشكل كبير.

وحتى قبل أزمة العام الجاري، تراجعت احتياطات النقد الأجنبي في الجزائر إلى 62 مليار دولار في نهاية العام 2019، مقارنة بـ180 مليار دولار في 2014. لكن الرئيس أكد «أفضل الاقتراض من المواطنين الجزائريين على الاقتراض من صندوق النقد الدولي أو بنوك أجنبية».

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كما أعرب عن نفوره من الاقتراض من البنوك الأجنبية، قائلا إن ذلك سيحول دون أن تؤكد الجزائر موقفها بشأن قضايا من بينها مصير القضية الفلسطينية والصحراء الغربية.

وأكد تبون كذلك أن دولا صديقة عرضت منح بلاده قروضا وهو أمر قوبل بالرفض في الوقت الحالي، دون أن يحدد الدول. واستبعد أيضا الاعتماد على زيادة طباعة العملة الوطنية من قبل المصرف المركزي، مشيرا إلى أن ذلك قد يتسبب بارتفاع نسب التضخّم.

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